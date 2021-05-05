غدا.. بدء تطعيم الأطقم الطبية فى مراكز قطاع البترول بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - يبدأ غدا الخميس، تطعيم الأطقم الطبية فى مراكز قطاع البترول، بلقاح فيروس كورونا، وذلك فى إطار الاتفاق الذى تم مؤخرا بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن تطعيم الأطقم الطبية بمراكز قطاع البترول الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد.





وتم التنسيق بين الدكتور مصطفى جمال مساعد الشئون الطبية بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز 4 مراكز طبية تابعة لقطاع البترول. وشملت المراكز الطبية، المركز الطبى للعاملين بقطاع البترول بالقاهرة والمركز الطبى لقطاع البترول بالسويس ومستشفى البترول بالإسكندرية، والمركز الطبى لشركة أسيوط لتكرير البترول، وتم دعمها بالأجهزة والإمكانيات المتوافقة مع منظومة وزارة الصحة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، وتدريب عدد من العاملين بالمراكز على أعمال التطعيم باللقاح وتسجيل الحالات ومتابعتها. وسيبدأ غدا الخميس تطعيم الأطقم الطبية بالمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول بالقاهرة، على أن تشهد المراكز الطبية الثلاث الأخرى مطلع الأسبوع المقبل، بدء تطعيم الأطقم الطبية العاملة بها، وأيضا بدء تطعيم أطقم الإدارات الطبية لكافة شركات البترول.

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