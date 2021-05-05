تقارير: أندية السوبر الأوروبى تواجه عقوبة الحظر عامين من بطولات يويفا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الأندية الـ12 التي شاركت في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، قبل أن تنسحب معظم الأندية من المشاركة، ستواجه عقوبة الحظر لمدة عامين، من المشاركة في البطولات الأوروبية، بدءا من الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "ESPN" الإخبارية أن العديد من المصادر المطلعة على الوضع، أكدت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مستعد لمتابعة إجراءات تأديبية صارمة ضد الأندية التي انضمت إلى دوري السوبر الأوروبي ولم تنأى بنفسها بعد عن المشروع.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الإجراءات التأديبية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد تؤدى إلى أقصى عقوبة بموجب المسار التأديبي للمنظمة، وهو الحظر لمدة عامين من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمضى الأيام العشرة الماضية في محادثة مع الأندية الـ 12 في محاولة للاتفاق على عقوبة أقل واستخراج التزام رسمي نهائي بعدم متابعة جهود دوري السوبر، وأن الأندية الموافقة حتى الآن: آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وأوضحت الشبكة أن الأندية المتبقية هي: يوفنتوس، ريال مدريد، برشلونة، ميلان، وإنتر ميلان، تمسكت حتى الآن بمناصبها ويمكن أن تواجه إجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاك المادة 51 من النظام التي تنص على أنه لا توجد تحالفات بين أندية منتسبة بشكل مباشر/غير مباشر لاتحادات مختلفة دون إذن من يويفا".

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، قد لمح أنه سيتبنى نهج كل حالة على حدة في السعي للحوار مع الأندية الإثني عشر، لكن كل فريق سيُعاقب.