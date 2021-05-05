/629990/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-ريال-مدريد-و-تشيلسي

إنطلاق صافرة البداية د3 هدوء في أجواء المبباراة بين الفريقين د5 ضربة حرة للريال والدفاع يشتت د7 تحضير من الخلف من قبل لاعبي ريال مدريد د9 تحضير وإستحواذ من الريال علي الكرة د11 تسديدة ضعيفة من توني كروس وميندي حارس تشلسي يتصدي د12 تسديدة من تشلسي وكورتوا يتصدي د15 تشلسي يعود للمباراة ويستحوذ علي الكرة د16 عرضية أرضية من تشلسي وحكم المباراة يحتسب خطأ لناتشو د17 تصويب من مودريتش علي المرمي تصل ضعيفة علي حارس تشلسي د18 جون لتشلسي لمونت والراية ترفع بداعي التسلل ويلغي الهدف د20 إستحواذ من الريال علي الكرة وتحضير من الخلف وتراجع تشلسي د23 عرضية خطرة من جونيور لبنزيما ويسقط داخل من منطقة الجزاء ويصعب عليه الوصول إليها د26 تسديدة قوية من كريم بنزيما علي يسار الحارس ويتألق وينقذ الموقف تخرج ركنية د28 هدف اول لتشلسي عن طريق فيرنر عن طريق متابعة علي الكرة المصتدمة بالعارضة ويسكنها الشباك برأسية د29 ضغط من الريال في محاولات تعديل النتيجة د31 هجمة مرتدة خطرة لتشلسي وكاسيميرو ينقذ الموقف د33 سيطرة وتمريرات قصيرة من لاعبي تشلسي د35 رأسية من بنزيما أعلي الحارس ولكن الحارس يتألق في الإنقاذ د36 بطاقة صفراء لراموس بعد دفع مدافع تشلسي د38 بطاقة صفراء علي كريس تينسين بعد تدخل قوي علي ميندي د41 هجمة منظمة من تشلسي علي مرمي الريال وتنتهي في أيدي كورتوا د44 ركنية لتشلسي والدفاع يشتت د45 صافرة نهاية الشوط الأول تقام المباراة بين ريال مدريد وتشيسلي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد أن أنتهت نتيجة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الملكي الإسباني. تشكيل ريال مدريد وتشيلسي ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: كورتوا خد الدفاع: راموس - ناتشو– ميليتاو - ميندي خط الوسط: كروس – كاسيميرو - مودريتش خط الهجوم : بنزيما - هازارد - فينيسيوس. تشكيل تشيلسي أمام ريال مدريد حراسة المرمى: إدوارد ميندي. خط الدفاع: كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر. خط الوسط: جورجينيو ، أزبيليكويتا، كانتي، بن تشيلويل. خط الهجوم: ماونت، فيرنر، هافيرتز. ويجلس على دكة بدلاء تشيلسي : كيبا، زوما، جيرو، أودوي، زياش ، كاباييرو، براهام، بوليسيتش، ماركوس ألونسو، بيلي جيلومور، جيمس، إيمرسون.

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