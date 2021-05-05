مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 23..الشركة تقبض على ياسمين رئيس

/629991/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-23الشركة-تقبض-على-ياسمين-رئيس

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 23، شهدت الحلقة محاولة سرية "عمرو سعد" العثور على فاتن "ياسمين رئيس" بعدما أخبره ميحا عن طرد عواطف لها، فطلب منه سرية أن يبحث عنها في كل الأماكن وعندما يجدها يكلمه فورًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، والذي حاز على اعجاب الجمهور.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 23

ذهب سفينة "مصطفى شعبان لزيارة شقيقته نجلاء "رانيا يوسف" بالمستشفى، فيجدها مربوطة الأيدي والارجل، وعندما يسأل طبيبها عن السبب يخبره بأنها كانت تريد الهروب من المستشفى ووجدوا أن هذا أفضل لها وللجنين، فينصدم سفينة بحمل شقيقته نجلاء ويذهب إليها ويعدها بخروجها من هذا المكان.

سليم يقيم حفل على شرف سرية ببيروت

يسافر سرية إلى بيروت لحضور حفل اقامه سليم باشا خصيصًا لسرية بعد إنقاذه شقيقته دينا، تخبره دينا بأنها مدينة له بحياتها بعد انقاذها، وأثناء الحفل يتعرف سرية على ابنة سليم ويخبرها بأنه مدير أعماله، فتخبره بسخرية بأنها مجرد عاملة صغيرة عند سليم بيه، على الجانب الآخر يوجد فاتن هائمة في الشوارع ولكنها ترى والدها سيد حرفوش في منامها يخبرها: "حقك هيرجع يابنتي، حقك راجع".

يوافق سفينة على العمل مع مارسيل مقابل أن يضمن له حماية شقيقته وراوان، بينما تذهب بسنت لسعيد فيقوم بطردها، أما مجدي مازال يحاول الإيقاع بعائلة العتال فيتفق مع أحد الرجال بأنه سيضمن له الحصول على جميع ممتلكات العتال، ولكن لازال مجدي تحت المراقبة من قبل رجال سرية.

سرية رجل أعمال لسليم في مصر

يمدح سليم سرية بما فعله لأجله وعلى حصوله على المخدرات وإنقاذه دينا شقيقته، لكن يخبره بأنه تبقى له الالماظ ويخبره سليم بأن صديقة سفينة هو من سرق الالماظ يخبره سرية بأنه لا يصدق شيء إلا بعد رؤيته، ثم يعرض سليم عليه أن يكون يده اليمنى في مصر ويعطيه توكيل لأكبر معرض سيارات يمتلكه في مصر، يرفض سرية في البداية ولكن بعد محاولات من سليم يوافق سرية على عرضه.

يذهب الظابط حازم مع غالي زوج روان إلى المستشفى ليبحث عن سفينة وروان، يسأل نجلاء وسعيد عنها ولكن يخبراه بأنهما لا يعرفان مكانهما لتنتهي أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 23.