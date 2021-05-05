مفيد فوزي: بأدواتي أنير الطرق أمام المكفوفين إحساسًا

/629992/مفيد-فوزي-بأدواتي-أنير-الطرق-أمام-المكفوفين-إحساسا

رد الإعلامي مفيد فوزي على سؤال بسمة وهبة حول خطيئة الغرور قائلا:" إذا كان الإمساك بأدواتي وثباتي وموقفي الصلب وجنوحي إلى المنهجية في الأشياء غرور فأنا مغرور للغاية"، موضحا ان الجرأة ليست جرأة الخيال ولكنها جرأة الواقع.

مفيد فوزي: اقدر قامات الأخرين

وأضاف الإعلامي مفيد فوزي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة، المُذاع على قناة المحورأنه يقدر قامات الاخرين ولا يقلل من أحد قائلا :" كان في زمني مجموعه من الكتاب المحترمين مثل ابراهيم سعدة وابراهيم نافع وكنت اقدرهم، موضحا أن الزمن الحالي به شباب يبني نفسه بعد.

مفيد فوزي: فطنتي موهبة من الله

وتابع فوزي :" فطنة وكاريزمة وسؤال مفيد فوزي رزق من الله، وهو الذي وهبني هذه المواهب، ولا أحد يستطيع أن يطمع فيهم"، موضحا أنه لا يحسد نفسه، بل يشيد بها لأنها رزق من الله .

واكمل:" بأدواتي أهزم التخلف وأنير الطرق أمام المكفوفين إحساسًا" موضحا أنه قصير القامة ولكنه كثير الخبرة، وبنته حنان مفيد فوزي هي التي ورثت هذه الخبرة .

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.