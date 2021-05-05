مسلسل حرب أهلية الحلقة 23..يسرا أمام مؤامرة كبيرة

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مسلسل حرب أهلية الحلقة 23 استهلت الأحداث بإنهيار حالة مريم التي تجسدها يسرا بعد دخولها غرفة نور، ليذهب شقيق الضحية إلى الجاني ولبرحه ضربًا، ليحاول اللص تهدئته إلا أنه يتركه ويفر، وعلى الجانب الآخر يحاول يوف الوصول لشقيق نور ليأخذ منه ما تم سرقته والذي ضمنه الورق الذي يثبت أن عزيز لن يستطيع الإنجاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 23 التي تضمنت العديد من الأحداث والمؤامرات التي تدبر للإيقاع بمريم وابنتها تمارا من قبل نادين ويوسف.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 23

يحاول كيشو البحث وراء نادين ويوسف ليعرف تفاصيل القصة وأصلها وإن كان لهما دخل في موت نور بعد إتهام مريم لهما بسرقة ما كان في الخزنة وقتل ابنتها، لتثور نادين تجاهه وتؤكد له أن مريم مريضة.

يذهب يوسف إلى حسين شقيق نور ليأخذ منه الأوراق إلا أن يرفض تسليمه له هكذا، ليقدر الأوراق وموت شقيقته بـ 2 مليون جنيه كي يتمكن من تسليمه الأوراق التي باتت بحوذته.

وفي مشهد آخر، تحاول تمارا التحدث إلى مريم كي تنتشلها من ذلك الحادث الآليم، إلا أنها تهم في البكاء وتعترف أنها هي التي تستحق العقاب والموت وليست نور، لتأخذها يسرا إلى أحضانها وتؤكد لها أنها السبب الوحيد في بقائها على قيد الحياه بعدما غادرت نور الحياه.

تستدعي النيابة كلًا من يوسف ونادين للإدلاء بأقوالهم نحو إتهامات مريم بسرقة ممتلكاتها وقتل ابنتها نور لتنفي نادين التهمة وتؤكد أنها كانت عند الطبيب الخاص بها أثناء وقوع الجريمة، وكذلك يوسف الذي أكد أن مريم تعاني من اضطربات نفسية ولن تستطيع استكمال الحياه بدونه لذا تقوم بتلك المضايقات له.

تجلس مريم أمام تمارا ابنتها التي بدأت تتسائل عن العديد من الأمور بشأن سرقة نادين ويوسف لمريم لتكشف لها والدتها أول ورقة وهي زواجها من يوسف لتظهر علامات الصدمة على وجه جميلة عوض وتنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية الحلقة 23.