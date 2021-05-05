مسلسل موسى الحلقة 23..محمد رمضان في مأزق

مسلسل موسى الحلقة 23، شهدت استقلال موسى الذي يجسده الفنان محمد رمضان عن المعلم وهبة الذي يقوم بدوره سيد رجب، حيث طلب موسى ان يبحث عن صبي غيره بعد ان رزقه الله بمخزن واصبح جاهز للعمل والسفر بمفرده، ولكن المعلم وهبة شكك في قدرته على مواجهة سوق العمل بمفرده واعتقد انه سيعتمد على حلاوتهم بعد ان تزوجها لتمول له المصاريف المطلوبة، إلا ان موسى نفى ما قاله وهبة، موضحًا له انه لن يقرب من اموال او دكان زوجته حلاوتهم التي تجسدها سمية الخشاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 23 التي شهدت العديد من التفاصيل بعد زواج محمد رمضان من سمية الخشاب.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 23

وينتقل المشهد إلى شويكار هانم شقيقة شهاب باشا التى قالت له انها ستدمر حياته بعد ان تزوج من شفيقة الصعيدية "هبة مجدي" ولكنها تصدت لها وحذرتها من أن تأذي زوجها شهاب وإلا سترى ماذا ستفعل شفيقة الصعيدية بها.

زادت المبيعات على عطر شفيقة الجديد الذي اقترحته على شهاب باشا بأن يكون بسعر مناسب لكل الفئات حتى يتمكن الفقراء من شراءه، فنجحت فكرتها وزادت ارباح المصنع الضعف.

وعلى الخط الدرامي الآخر، يأخذ نوفل الذي يجسده منذر الريحاني والدته كاحلة إلى الإسكندرية لزيارة شفيقة كما كانت تتمني كاحلة، واستقبلتها شفيقة بالترحاب وطلبت من زوجها شهاب ان تعيش كاحلة معها في القصر فوافق شهاب بشرط أن لا يرى نوفل في المصنع نهائيًا.

أما عن موسى، فقد ذهب لغرفته القديمة لكي يأخذ منها اموال ليبدأ بها حياته العملية الجديدة ليفاجأ بأن امواله سرقت، فأخبره "زتونة" أن همام هو الوحيد الذي يدخل غرفته، وحين أمسك موسى بهمام اعترف له ان نوفل هو الذي سرق أمواله وهرب.

وانتهي الحلقة 23 من مسلسل موسى، بذهاب حلاوتهم إلى منزل شقيقها وهبة لتبحث عن موسى بعدما خرج من المنزل ولم يعد، اعتقادًا منها بأن وهبة دبر له خدعة اخرى مثل التي دبرها له من قبل.