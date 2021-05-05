/629995/محمد-صلاح-يغيب-عن-ليفربول-في-14-مباراة-بالدوري-الإنجليزي-المقبل

أكدت تقارير إنجليزية أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري سيغيب عن بدايات الفريق الإنجليزي في البريميرليج بسبب إرتباط “ الفرعون المصري “ مع المنتخب المصري والذي من المقرر أن يشارك ضمن كتيبة شوقي غريب في بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة في عام 2022.

وبحسب شبكة "thisisanfield" البريطانية فإن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لن يتواجد مع الريدز في ربع مباريات الفريق تقريبا، يأتي هذا في النسخة الجديدة من البريميرليج 2021/2022.

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح مع المنتخب المصري الأولمبي في مسابقة أولمبياد طوكيو 2020 في الصيف المقبل بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا ، هذا بالإضافة لفترة تواجد مهاجم ليفربول مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق مع بداية العام المقبل وتتنزامن مع 10 لقاءات تقريبا للريدز سواء في الدوري أو كأس الرابطة.

محمد صلاح يغيب عن صفوف ليفربول بسبب منتخب مصر

ومن المقرر أن تكون الفترة المتوقعة لغياب محمد صلاح عن صفوف الريدز خلال الأولمبياد وفي كأس الأمم الإفريقية، وحال الوصول إلى نهائي المسابقتين ، هي 26 بالمائة من مباريات ليفربول بعدما يحصل اللاعب على راحة لمدة 4 أيام مما يصل حتى 14 مباراة للفريق الإنجليزي.

يذكر أن صحيفة le Parisien الفرنسية والمهتمة بأخبار العملاق الفرنسي أوضحت أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري هو البديل المناسب لإدارة باريس سان جيرمان في حالة رحيل كليان مبابي عن صفوف الفريق والتي تتقلص فرص تواجده في النادي الفرنسي ونية اللاعب في الإنتقال لأحد الأندية الأوربية الكبرى.

ووضحت الصحيفة أن محمد صلاح لاعب ليفربول لم يعد متاحا له التواجد في قلعة الريدز أكثر من ذلك بسبب تراجع مستوى الفريق الأحمر خلال المواجهات السابقة ، وكذلك رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، وهو نفس الأمر لـ كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، الأمر الذي يسهل من عملية تعويض الفرعون المصري للنجم الفرنسي.

واختتمت الصحيفة أن النادي الفرنسي يبحث في الوقت الحالي إمكانية تواجد أو رحيل كليان مبابي عن صفوف الفريق، وذلك من أجل البدء في الإجراءات النهائية لضم محمد صلاح من صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.