629996 /629996/الشوط-الأول-تشلسي-يتقدم-علي-ريال-مدريد-بهدف-نظيف-فيديو 09:47 م - الأربعاء 5 مايو 2021 انتهت احداث الشوط الأول بين تشلسي وريال مدريد، بنتيجة هدف دون رد لصالح البلوز، في لقاء يجمع الفريقين في إياب الدور النصف نهائي لدوري ابطال أوروبا، ويشهد علي اللقاء ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز. سجل الهدف الأول والوحيد في المباراة الألماني الصغير تيمو فيرنر، في الدقيقة الثامن والعشرون من عمر المباراة، من خلال متابعة علي الكرة التي سددها ميرتينز من فوق ثيبو كورتوا لتصتدم بالعارضة العلوية ويتابعها فيرنر ويسكنه الشباك الفارغ برأسية. الاصلع حظه انبطح 👨‍🦲

#تشلسي_ريال_مدريد pic.twitter.com/KxtiQQ3qSv — هاني خلف (@Hanikhalaf_) May 5, 2021 تابع موقع دوت الخليج علي

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