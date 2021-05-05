نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين اللبنانيين..تعرف على السبب

/629997/نوال-الزغبي-تستقيل-من-نقابة-الفنانين-اللبنانيينتعرف-على-السبب

دوت الخليج يكشف سبب تقديم الفنانة نوال الزغبي استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، فضلًا عن آخر أعمالها.

أسباب استقالة الفنانة نوال الزغبي من نقابة الفنانين اللبنانيين

نشرت الفنانة نوال الزغبي بيانًا على حسابها بموقع تويتر توضح فيه أسباب استقالتها من نقابة الفنانين اللبنانيين، قائلة: "عطفًا على مواقفكم وعن البيانات الصادرة عنكم، والتي تطلبون فيها من المنتسبين إلى النقابة عدم التعرض للأحزاب والتيارات السياسية، وهي سابقة خطيرة في بلد يتجاوز عمره 6000 سنة ثقافة وحضارة ويعتبر مركزًا أساسي للفكر العربي".

وتابعت الزغبي: "لما كنا نتتنمي لنقابتكم منذ أكثر من 20 سنة، ونظرا للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها وطننا الحبيب منذ أكثر من عام ونصف، ونظرا للدور السلبي الذي تلعبه معظم الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية في لبنان، وعدم اكتراثهم للانزلاق المالي والاقتصادي والأمني الحالي، متمسكين بمصالح شخصية ضيقة لا ترتقي إلى مستوى المصلحة العامة".

وأضافت: "لما كان دور الفنان في الأنظمة الديكتاتورية المدح والثناء بأعمال الحكام بهدف التأثير على عامة الناس نظرًا للتأثير الكبير الذي يتمتع به الفنان على متابيعه، لما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكلٍ عامٍ أو بتاريخ الفن أو بالدور الريادي الذي لعبه لبنان في عالم الفن وحرية التعبير منذ الاذل، ولما من المعلوم والثابت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولما لا يشرفني ولا يسعني أن أرى وطني وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين، أتقدم باستقالتي".

آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي

يذكر أن، آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية "عقلي وقف" الذي حقق 5.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم