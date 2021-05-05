الجيزة: حملات دورية بالأحياء والمراكز للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية والجهات الأمنية بالمرور الدورى بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وغلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات والإلتزام بمواعيد الغلق الصيفية ونسب المترددين وعدم تقديم الشيشة بالمحال والمقاهى ورصد مخالفات البناء والتعديات والإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والقائمين عليها.





وقامت أجهزة حى الدقى بالتنسيق مع الطب البيطرى وشرطة المرافق، بشن حملات مكبرة لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الإجراءات ومنع استغلال المواطنين من قبل الباعة بالأسواق أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك، وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر مخالفة للمحال و3 محاضر لتداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و16 محضر عدم حمل شهادة صحية و13 محضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 100 شيشة و88 كرسيا، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالف لحالتى بناء الأولى بشارع بولس حنا والثانية بشارع الكروم.

كما نفذ حى العجوزة قرارات الغلق الفورى لـ 2 من المقاهى بشارعى جامعة الدول العربية وخان يونس، كما تمكنت حملة لرفع التعديات من إزالة الحواجز الحديدية بمحيط البنوك والمنشآت الخاصة بعدد من شوارع الحى.

وشن حى شمال الجيزة حملة مكبرة تم خلالها مصادرة 141 شيشة و82 كرسيا وغلق وتشميع 3 مقاهى وإحالة اصحابها إلى النيابة العامة.

وشن مركز ومدينة العياط حملة مماثلة استهدفت خلالها مزلقان مدينة العياط وطريق مصر أسيوط الزراعى ومدينة العياط وقرية ميت القائد والتى أسفرت عن التحفظ على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونجحت الحملات بمركز ومدينة أوسيم فى إغلاق 7 محال مخالفة لتعديها مواعيد الغلق ومقهى مخالف لتقديمه الشيشة ورفع 57 حالة إشغال بقرية بشتيل، وإغلاق 4 محال بالبدرشين عبارة عن مقهى لعدم التزامه بالإجراءات ومحل لقطع غيار السيارات وآخر للكمبيوتر ومحل للموازين للعمل بدون ترخيص، ورفع الإشغالات بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق المدينة.

كما قام مركز ومدينة الحوامدية برش وتعقيم ديوان المدينة حفاظاً على سلامة الموظفين والمواطنين المترددين على المبنى، كما أسفرت حملات المتابعة عن غلق صالة بلياردو بطريق مصر أسيوط الزراعى لعدم الالتزام بالإجراءات، وانتهاء الأعمال الخاصة بتطوير مدخل قرية الشيخ عتمان.

وشن مركز ومدينة منشأة القناطر عددا من الحملات والتى شملت شوارع (عاطف السادات، الموقف الجديد، المدرسة الثانوية) والتى تمكنت من تحرير 6 محاضر إشغالات و38 محضر لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 36 كرسيا و4 طاولات، بالإضافة إلى إيقاف حالتى بناء مخالف الأولى عبارة عن سقف للطابق الثانى لأحد المنازل بقرية المنصورية والثانية عبارة عن جمالون بدون ترخيص بعزبة جلال.