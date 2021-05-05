جامعة الأزهر: فتح المدن الجامعية حتى الاثنين القادم استجابة لرغبة الطلاب

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، استمرار عمل المدن الجامعية حتى يوم الاثنين القادم، على أن يتم اعتبارا من يوم الثلاثاء منح الطلاب إجازة عيد الفطر حتى يوم 16 من الشهر الجارى فيما تقرر العودة من الإجازة لطلاب وطالبات الكليات العملية (القطاعات الطبية والهندسية) على حسب جداولهم الخاصة بالعملى والامتحانات.





وكان رئيس جامعة الأزهر، قرر منح الطلاب والطالبات، المقيمين بالمدن الجامعية إجازة عيد الفطر بدءًا من يوم السبت القادم، واستجابة لرغبات طلاب وطالبات الكليات العملية المقيمين فى المدن الجامعية تقرر فتح المدن حتى يوم الاثنين القادم. وكانت الجامعة قد قررت استثمار فترة الإجازة فى إجراء عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع مبانى المدن الجامعية فى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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