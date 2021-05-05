قصر احتفالات دير القديسة دميانة السنوية على القداسات فقط

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات ببىرارى بلقاس، قصر الاحتفالات السنوية بعيد تكريس كنيسة الدير أو ما يعرف بمولد القديسة دميانة والذى يقام فى الفترة من 10 إلى 20 مايو، على إقامة صلوات 3 قداسات يومية فقط دون النهضة والعشيات.





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