البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة العذراء بمدينة النور

جدة - نرمين السيد - قدم البابا تواضروس الثانى، خالص العزاء الى الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، ولمجمع كهنة القطاع، فى نياحة الأب الفاضل القمص أنطونيوس راغب، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وكان قد توفى اليوم القمص أنطونيوس راغب كاهن كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور فى منطقة الزاوية الحمراء، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، عن عمر قارب 64 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 35 عامًا. ولد الأب المتنيح يوم 16 يونيو 1957 وسيم كاهنًا فى 16 أكتوبر 1986 ورسم برتبة القمصية فى 22 يونيو 2014. وأقيمت صلوات تجنيزه فى كنيسته برئاسة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد.

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