جدة - نرمين السيد - وأكد الأنبا باخوم، أن صلوات قداسات الأحد والجمعة تقام بدون حضور شعبى وتقتصر على الكهنة وعدد محدود يصل إلى 7 شمامسة، حتى 18 مايو الجارى.
وأكد إيقاف جميع الاجتماعات والزيارات والمناولة المنزلية، موضحا أنه عند ممارسة المعموديّة للأطفال يكتفى بحضور الأب والأم فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيبارشية سوهاج: قداسات الأحد والجمعة بدون حضور شعبى حتى 18 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.