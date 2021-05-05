إيبارشية سوهاج: قداسات الأحد والجمعة بدون حضور شعبى حتى 18 مايو

جدة - نرمين السيد - وأكد الأنبا باخوم، أن صلوات قداسات الأحد والجمعة تقام بدون حضور شعبى وتقتصر على الكهنة وعدد محدود يصل إلى 7 شمامسة، حتى 18 مايو الجارى.

وأكد إيقاف جميع الاجتماعات والزيارات والمناولة المنزلية، موضحا أنه عند ممارسة المعموديّة للأطفال يكتفى بحضور الأب والأم فقط.