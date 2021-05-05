تشيلسي ضد ريال مدريد .. البلوز يتقدم فى الدقيقة 28 برأسية فيرنر "فيديو"

أحرز تيمو فيرنر هدف تشيلسي الإنجليزي الأول في مرمى ريال مدريد الإسباني بالدقيقة 28 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب الدور نصف نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لتصبح النتيجة 1-0 لتشيلسي.

وسجل فيرنر الهدف بعد أن تابع كرة ماسون ماونت التي ارتدت من العارضة ليتابعها برأسه في المرمى الخالي.

وانتهى اللقاء الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسيتأهل الفائز من مباراة اليوم لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو في مدينة إسطنبول التركية.

تشيلسي



حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيلكويتا - سيلفا - كريستينسين - روديجر - بن تشيلويل.

خط الوسط: كانتي - جورجينيو - ماونت.

خط الهجوم: هافيرتز - فيرنر.ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - ميليتاو - راموس - ميندي.

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو.

خط الهجوم: هازارد - فينيسيوس - بنزيما.

ويسعى الريال بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى استعادة أمجاد النادي الأوروبية من جديد بعد أن حقق 3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا من 2016 لـ2018 في إنجاز تاريخي لم يسبق له مثيل.

في المقابل، فإن تشيلسي يقدم مستوى مميز في الفترة الأخيرة منذ تولي توخيل القيادة الفنية للفريق، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الفوز وتكرار الأداء المميز في مباراة الذهاب لحرمان الريال من التأهل واقتناص تذكرة العبور منه للتواجد لأول مرة منذ سنوات في النهائي، ويكفيه التعادل السلبي فقط لتحقيق غرضه.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة يوم الأربعاء، الفرنسي رافاييل فاران الذي تم الإعلان عن إصابته في العضلة الضامة، وتأكد غيابه عن مواجهة تشيلسي وكل من داني كارفخال ولوكاس فاسكيز للإصابة، فيما عاد للتشكيل سيرجيو راموس بعد تعافيه من الإصابة، فيما يغيب عن تشيلسي، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للإصابة