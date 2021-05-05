/629998/هذا-الحكم-يقترب-من-إدارة-قمة-الأهلى-والزمالك

ينتظر مشجعى قطبي كرة القدم المصرية مباراة تجمع بين النادى الأهلى ونظيره التقليدى نادى الزمالك ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز ، والمقرر إقامتها 10 مايو الجارى في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة .

حددت لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القدم أسماء الأطقم التحكيمية المصرية ، وسيتم المفاضلة بينهم لتحديد حكم مباراة القمة ، بين الأهلى والزمالك في لقاء القمة القادم بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز في المباراة السابقة بهدفيين مقابل هدف.

حكم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك

ومن هذه الأسماء محمد عادل وينافسه على إدارة المباراة ، أمين عمر ، ومن الممكن أيضا تواجد سمير جمال مساعد أول .

الجدير بالذكر أن النادى الأهلى أصدر بياناً رسميا ً يتضمن رفضه لسند القمة لحكام مصريين ، وسيتحمل تكاليف جلب طاقم تحكيم أجنبي ، وذلك بسبب الظلم التحكيمى ألدي تعرض له الأحمر في مباراته الأخيره مع غزل المحلة والتى إنتهت بهدف قاتل للمحلة دون رد.

ويحل الأهلى ضيفا على الإتحاد السكندري غداً الخميس ، كما يستقبل الزمالك سموحة ، وذلك ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز .

قائمة الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير .

خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - احمد نبيل كوكا - ايمن اشرف - بدر بانون - محمد هاني - محمود وحيد .

خط الوسط: محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - اليو ديانج - عمرو السوليه - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن - صلاح محسن.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة

بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.