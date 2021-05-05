/629999/مسلسل-نسل-الأغراب-الحلقة-23-ريم-سامي-تتعرض-للقتل-بسبب-شباب-الأغراب

مسلسل نسل الأغراب حلقة 23، شهدت أحداث مثيرة ومشوقة بدايًة من وقوع الأخان أحمد مالك -حمزة- وأحمد داش -سليم- ببعضهما بسبب ريم سامي -فاطمة- حيث أبرحا بعضهما ضربًا وبدأت الأخيرة في الصراخ والبكاء حتى اجتمع الخلق من حولهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23 ، التي شهدت ترك جليلة لعساف الغريب ووصول قوات الأمن إلى أرض الأفيون التابعة لغفران، فضلًا عن ضرب حمزة وسليم لبعضهما.

أمير كرارة يأمر بقتل ريم سامي

عاد سليم وحمزة إلى سراية غفران الغريب، الذي صرخ فيهما وعاتبهما على فعلتهم، ولام حمزة على الإمساك بأخيه من أجل خادمة، فأخبره أنه سيتزوج بها، فصدم الأخير من حديثه، ومن ثم أخبر رجله صالح أن يقتلها ويتخلص منها.

دار المشهد التالي في سراية عساف الغريب -أحمد السقا- حيث يلوم فاطمة على مقابلتها لحمزة رغم أمره لها بأن لا تراه ثانية، كما أخبرها مسعد أنها بفعلتها هذه هدرت سمعتها بالأرض ولو كررتها مرة ثانية سيعيدها إلى مكانها مثلما أتى بها.

أخبرت جليلة -مي عمر- والدة علي بمشاعرها عندما شاهدت دهب بسرير غفران وأنها تعتبر ذلك خيانة لها رغم انفصالها عنه، كما أخبرت نجاة -فردوس عبد الحميد- رغدة -ملك أحمد زاهر- بتأجيل عقد قرآنها على علي حتى أربعين والدتها عزيزة، وقطع حديثهما الخادمة بارة حيث أخبرت جليلة بخناقة سليم وحمزة ففُزعت من الخبر.

أمير كرارة على وشك الإيقاع بقبضة قوات الأمن

تقابل بدر العامل بأرض الافيون الخاصة بغفران مع علي -محمد دياب- رئيس المباحث، وسأله الأخير عن مكان الأرض فوعده أن يخبر ولكن مقابل أن يضمن حمايته هو وأسرته من شر غفران بعد أن يعلم أنه هرب وبلغ عنه.

أحمد السقا يبلغ عن أمير كرارة

من الناحية الأخرى لام ديماري -محمد جمعة- أخيه الأصغر عساف على تدخيله للشرطة بأمر أرض الأفيون، فهو بذلك يزيد من استفزاز غفران ويشعل النار، فأخبره الأخير أنه لا يعطي للدنيا قيمة ولا يهمه ما حدث وأدخل الشك بقلبه عندما سأل ديماري لماذا لم يخبره غفران بمكان الأرض إذا كان يحبه مثل أخيه سعادة -محمد مهران-.

مي عمر تصفع أحمد داش كفًا

اجتمعت جليلة -مي عمر- بأولادها حمزة وسليم في بيت أخيها حسيب -إدوارد- وبحضور والدتها سلوى عثمان وأستنكرت ما فعلاه ببعضهما بسبب فتاة، فغلط سليم بها لترد عليه بإصفاعه كفًا على وجهه، كما يشكك حمزة في حبها لهم بعد ما تركت غفران لتتزوج بعساف.

لام حسيب أخته جليلة على عدم تحملها حياتها مع غفران وتركها لأولادها، فقلبت الترابيزة بوجهه وذكرته بأنها ضحت وتحملت في الماضي وتزوجت بغفران من أجله رغمًا عنها بسبب خوفه منه واحتياجه لسند في بداية توليه منصب عمدة، فطلب منها باكيًا أن يسامحها ويعذرها.

حكاية مي عمر مع الأغراب تتكرر مع ريم سامي

اتجهت جليلة إلى سراية عساف وقابلت فاطمة وتحدثت معها حول حب سليم وحمزة لها وأخبرتها أن أشد وجع تتعرض له المرأة عندما يحبها اثنان من الأغراب مثلما حدث معاها، فطلبت الأخيرة نصيحتها فأخبرتها أن لا تستطيع أن تنصح نفسها فهي بنفس المأزق.

مي عمر تترك أحمد السقا بسبب أولادها

تقابلت جليلة مع عساف وطلبت منه أن يفترقا، حتى تعود لأولادها الذيين شعرت في أعينهم بالكسرة بسبب تركها لهما من أجله، فأخبرها أنه أحق واحد بها وأكثرهم حبًا لها حتى من اولادها، فأخبرته أن قلبها اختار أولادها على حسابه مثلما اختاره على حساب غفران، ومن ثم تركته وانصرفت.

قوات الأمن تتمكن من الوصول إلى أرض الأفيون وتحرير العاملين بها

داهمت قوات الأمن بقيادة علي أرض الافيون الخاصة بغفران وتبادلوا إطلاق النيران مع رجال غفران حتى استطاعوا القضاء عليهم وفك أسر العاملين هناك، الذين هتفوا فرحين "الله أكبر.. الله أكبر"

رجل أمير كرارة يطلق النار على ريم سامي

حاولت فاطمة أن تصالح عمها مسعد أثناء سيرهما سويًا بالسوق بعدما أغضبته بمقابلتها لحمزة، وأثناء تبادلهما الحديث أطلق عليها أحد رجال غفران الغريب النار لتسقط أرضًا وتنتهي أحداث الحلقة 23 من مسلسل "نسل الأغراب".