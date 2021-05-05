/630000/أجنحة-الأهلي-صداع-في-رأس-موسيماني-قبل-مباراة-الزمالك
يُعانى النادى الأهلى هذه الفتره من تراجع المستوى ، مما تسبب في الهزيمة أمام غزل المحلة بهدف دون رد ، ويظهر بشكل واضح تراجع وتذبذب مستوى أجنحة الأحمر خلال المباريات السابقة، أخرها لقاء الجونة والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.
وأظهر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى ، إنزعاجه من تراجع مستوى أجنحة الفريق وخاصة الثلاثي : " طاهر محمد طاهر ، محمود عبد المنعم كهربا ، حسين الشحات " .
ويرى موسيمانى أن تراجع مستوى الثلاثي أثر بشكل كبير على أداء الأحمر في الفتره الأخيره ، وأثر بشكل واضح في ضغط الفريق على الجبهتين اليمنى واليسرى، الأمر الذي ساهم في ضعف المعدل التهديفي للقلعة الحمراء.
تعرض النادى الأهلى لثانى هزيمة في الدورى المصرى ، بإمضاء غزل المحلة في المباراة الأخيرة التى لعبها الأحمر والتى إنتهت 1-0 .
تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.
الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.
وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.
وفي الهجوم: محمد شريف.
بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة
بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.
قائمة الأهلي لمواجهة الإتحاد السكندري
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير .
خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - احمد نبيل كوكا - ايمن اشرف - بدر بانون - محمد هاني - محمود وحيد .
خط الوسط: محمود كهربا - وليد سليمان - حسين الشحات - اليو ديانج - عمرو السوليه - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر .
خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن - صلاح محسن.
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