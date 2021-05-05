/630001/بالأرقام-الزمالك-لا-يفوز-على-سموحة-تحت-قيادة-كارتيرون

يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام فريق سموحة في إطار منافسات الجولة العشرون من الدوري الممتاز ، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب القاهرة الدولي ، في لقاء يسعى خلاله الفريق في تحقيق الفوز على الأمواج الزرقاء وتوسيع الفارق مع المارد الأحمر وصيف الترتيب.

وتقابل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق سموحة في مواجهتين خلال بطولة الدوري المصري الممتاز، يأتي هذا خلال ولايته الأولى قبل الرحيل لنادي التعاون السعودي قبل العودة من جديد لصفوف الفارس الأبيض.

وتعادل الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أمام سموحة في المواجهتين الذي خاضهم مع الفريق في الولاية الأولى، وانتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالتعادل السلبي في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام الماضي.

وتواجه الأبيض مع الأمواج الزرقاء تحت قيادة كارتيرون في الدور الثاني من النسخة الماضية وأنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة اهداف لكل فريق.

يذكر أن الزمالك حقق التعادل في أخر مواجهاته أمام بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين وسجل خلالها عبدالله السعيد للفريق السماوي، وأشرف بن شرقي للأبيض.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.