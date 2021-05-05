/630002/مهند-حسني-يشارك-جمهوره-بمشهده-المفضل-في-مسلسل-الطاووس

حرص الفنان الشاب مهند حسني على مشاركة متابعيه بالمشهد المفضل إليه بمسلسل الطاووس، الذي يعرض على فضائية قنوات "النهار" في تمام الساعة 6:30 مساءً.

دوت الخليج يرصد مشاعر الفنان مهند حسني تجاه أحد مشاهده بمسلسل الطاووس، الذي أثار الجدل منذ عرض الإعلان التشويقي وتعرض لأزمة إيقافه خلال انطلاق الحلقات الأولى منه.

مهند حسني يبكي داخل السجن

نشر حسني مقطع فيديو لإحدى مشاهد الحلقة 23 من مسلسل الطاووس، ظهر فيه بشخصية حماد أحد المتورطين في قضية اغتصاب أمنية «سهر الصايغ» وهو داخل السجن يتعرض لحلاقة شعره باكيًا، وعلق قائلًا: "من أكتر المشاهد القريبة لقلبي".

مهند حسني يعترف بواقعة اغتصاب سهر الصايغ

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل"الطاووس" موافقة حماد «مهند حسني» بعرض الأسطول لكي يعترف على زين ضياء وطارق المنزلاوي مع مساندة الأسطول له، واتجه بالفعل إلى مركز الشرطة واعترف على أصدقاءه في واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها سهر الصايغ.

كواليس مسلسل الطاووس

تدور أحداث مسلسل الطاووس في إطار اجتماعي حول فتاة تتعرض للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب من أصحاب النفوذ بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك على مدار حلقات المسلسل بمساعدة أحد المحامين الذي يتولى الدفاع عنها ويتعرض للضرب والضغط حتى ينسحب من القضية.

مسلسل "الطاووس" بطولة سهر الصايغ، جمال سليمان، سميحة أيوب، هبة عبد الغني، يوسف الأسدي، فرح الزاهد، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم،نهال عنبر، عابد عناني، مهند حسني ومحمد عادل، من تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز.