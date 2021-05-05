التعليم: امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية من المنزل

جدة - نرمين السيد - وكانت الوزارة قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسى الثانى لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوى العام ولجميع فئات التعليم العام، فى إطار الحرص على مصلحة الطلاب.
كما قررت عقد امتحانات جميع المواد التى لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى.
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