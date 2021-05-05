الحلقة 23 من الاختيار 2 .. من هو أبو دجانة منفذ تفجير الكنيسة البطرسية؟

جدة - نرمين السيد - بدأت الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار 2" بمشهد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية على يد الجماعة الإرهابية قبل 4 سنوات، والذى راح ضحيته 29 شخصا وأصيب 31 آخرين، وتمكنت وزارة الداخلية من كشف هوية منفذ الحادث وبعدها ألقت القبض على 4 متهمين متورطين فى تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.





نفذ الحادث الذى وقع فى 11 ديسمبر من عام 2016، الإرهابى محمود شفيق الملقب بأبو دجانة، وبحسب أوراق القضية، فإن منفذ الجريمة نشأ بين عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى فى الفيوم، حتى صار واحدا منهم، بل من أفضل العناصر طاعة وتنفيذا للأوامر التى يتلقاها من رؤسائه فى التنظيم.

نجح قطاع الأمن الوطنى فى تحديد وضبط 3 متهمين من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث، وقالت إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة الحالية تستهدف منشآت حيوية ومهمة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وهم: أحمد عاطف عوض صالح، 33 سنة مقيم الزيتون، ويعمل نقاش، وعبدالرحمن عبدالفتاح على عويس 33 سنة، ومقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة ويعمل تاجر، وعبدالحى نور الدين أبو المجد حسانين، 36 سنة، ومقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وأن الأمن عثر بحيازة المتهم الثالث على 3 عبوات ناسفة، وأسلحة نارية عبارة عن 3 فرد خرطوش محلى الصنع وكمية كبيرة من طلقات الخرطوش".

وكشفت عمليات الفحص الجنائى على المتهم أحمد عاطف، سابقة ارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركته فى تأمين مسيرات الجماعة باستخدام الأسلحة النارية، وقناعته وباقى عناصر البؤرة بالأفكار التكفيرية واتفاقهم على الاشتراك فى تنفيذ الحادث مع الإرهابى محمود شفيق التى جرت عملية تجميع أشلاء وجهه بأكبر جزء تم العثور عليه من جثة منفذ التفجير.

كما تم العثور على أشلاء ساقين الإرهابى وأجزاء من الوجه، وتم استخلاص مرحلة تهيئة وإعداد عناصر الوجه كالعينين والفك، وبدأ الربط بعناصر الوجه ببعضها، لأن الوجه كان مطموسا فتم حشوه بالقطن لظهوره بالشكل الطبيعى.

"الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.