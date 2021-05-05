مصر للطيران تحتفل بعيدها الـ89 بمنح عملائها تذاكر وخدمات سفر مجانية

صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأنه تزامنًا مع مرور 89 عامًا على إنشاء الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية في السابع من مايو عام ١٩٣٢ الشركة الرائدة في مجال الطيران بالشرق الأوسط وأفريقيا والسابعة على مستوى العالم في الانضمام إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، تعلن مصر للطيران كعادتها السنوية في هذه المناسبة عن الإحتفال مع عملائها الكرام من خلال منحهم عدد من العروض التنافسية والتذاكر المجانية وغيرها من مظاهر الاحتفال بعيد مصر للطيران الـ٨٩.

وأعلنت الشركة منح تخفيض 50% للسفر من جمهورية مصر العربية إلى جميع خطوط شبكة مصر للطيران الدولية وذلك عند شراء التذاكر أيام 6 و7 و8 مايو الحالي على أن يكون السفر حتى 1 يوليو للذهاب والعودة حتى 31 أكتوبر 2021. بالإضافة إلى منح عملائها المسافرين يوم 7 مايو تخفيضات تصل إلى ٥٠ % على العديد من منتجات الأسواق الحرة بمطار القاهرة وغيرها من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها للمسافرين على رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة يوم ٧ مايو، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الأنشطة بالمطارات التي تطير منها مصر للطيران حول العالم أيام 6 و7 مايو وذلك من خلال منح تذاكر وخدمات سفر مجانية لعملائها المسافرين خلال هذه الفترة.

يُذكر أن الملك فؤاد الأول أصدر مرسوما ملكيا بإنشاء شركة مساهمة مصرية تدعى مصر للطيران في السابع من مايو عام ١٩٣٢ وبدأت نشاطها بالتدريب والنزهات الجوية تحت إسم الخطوط الهوائية المصرية MISR Airwork.