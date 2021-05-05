قرارات مجلس الوزراء اليوم لمواجهة كورونا وموعد إجازة عيد الفطر 2021 وموقف صلاة العيد

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 5 مايو لمواجهة كورونا، حيث اجتمعت اليوم لجنة أزمة كورونا برئاسة السيد رئيس مجلس الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين، وصدر في نهاية الإجتماع عدة قرارات بشأن إجازة العيد والحد من الزحام وإصدار مواعيد جديدة لغلق المحلات.

قرارات مجلس الوزراء اليوم لمواجهة كورونا وموعد إجازة عيد الفطر 2021

واشتملت قرارات مجلس الوزراء اليوم على الآتي:

1- غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات والمحال والمولات والسينما والمطاعم والمسارح في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بداية من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين.

2- حظر إقامة أي احتفالات أو مؤتمرات في أي منشآت بدايةً من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين.

3- كما اشتملت قرارات مجلس الوزراء اليوم على تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ من الأربعاء القادم 12 مايو، وتنتهي الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام.

4- التأكيد على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الإقتصاد وعدم إيقاف العديد من الأنشطة الإقتصادية.

5- المتابعة اليومية والمستمرة للتأكيد على توافر الأكسجين والمستلزمات الطبية.

6- التأكيد على قيام مصر بتوجيهات من الرئيس السيسي على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمصريين.

7- السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط وبنفس الإجراءات الإحترازية ومنع الصلاه في الساحات.

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كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الإصابة بكورونا الآن تصيب عائلات وأفراد الأسرة بأكملها، ومصدر الإصابة في البداية يكون فرد واحد، ولم يلتزم هذا الفرد بالإجراءات الإحترازية.