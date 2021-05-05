/630003/نهائي-إنجليزي-خالص-بدوري-أبطال-أوروبا-تشيلسي-يقصو-علي-الريال-بثلاثية

حجز الفريق اللندني مقعد في نهائي دوري أبطال اوروبا أمام مانشستر سيتي علي حساب ريال مدريد، في لقاء إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال، بنتيجة هدفين دون رد، علي ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز بإنجلترا.

سجل الهدف الأول والوحيد في المباراة الألماني الصغير تيمو فيرنر، في الدقيقة الثامن والعشرون من عمر المباراة، من خلال متابعة علي الكرة التي سددها ميرتينز من فوق ثيبو كورتوا لتصتدم بالعارضة العلوية ويتابعها فيرنر ويسكنه الشباك الفارغ برأسية.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بأقدام المتألق الألماني ماسون مونت من خلال هجمة مرتدة لصالح فريق تشيلسي وصلت إلى نجولو كانتي فمرر إلى كريستيان بوليسيتش يمين منطقة الجزاء فمرر الأخير كرة رائعة إلى ماونت المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة رائعة سكنت منتصف الشباك الخالية.

نتيجة مبارتي الذهاب والإياب

حقق الفريق الإنجليزي تشيلسي الفوز علي ريال مدريد بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، مجموع نتيجتي مبارتي الذهاب والإياب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف في لقاء الذهاب علي ملعب ألفريد دي ستيفانو، معقل فريق ريال مدريد، وأنتهت نتيجة مباراة الإياب بنتيجة هدفين دون رد، علي ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز.

تبديلات ريال مدريد في المباراة:

أجري الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد تبديلين دفعه واحده في صفوف الفريق في الدقيقة 63، بخروج فيرلاند ميندي ودخول فيدريكو فالفيردي، ودخول ماركو أسينسيو بديل فينيسيوس جونيور، وفي الدقيقة 76 جاء التبديل الثالث في الفريق بخروج كاسيميرو ودخول رودريجو سيلفا، وفي الدقيقة 89 جاء التبديل الرابع في صفوف الفريق بخروج إيدين هازرد ودخول ماريانو دياز.

تبديلات تشيلسي في المباراة:

وعلي الجانب المقابل اجري الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشلسي التبديل الأول في الدقيقة 67 بخروج تيمو فيرنر ودخول كريستيان بوليسيتش، وفي الدقيقة 88 أجري تبديلين دفعة واحده في صفوف الفريق بدخول حكيم زياش وخروج ماسون ماونت، وخروج سيزار أسبيليكويتا ودخول ريتشي جيميس، وفي الدقيقة الرابعة من وقت البدل ضائع للمباراة جاء التبديل الرابع بدخول أوليفر جيرو وخروج كاي هافريتس.