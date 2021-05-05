/630005/في-ملحمة-كروية-الإسماعيلي-يفوز-على-الجونة-بثلاثية-ويرتقي-لوسط-الجدول

حقق الإسماعيلي فوزا هاما على حساب فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفيين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يأتي هذا بعد تحقيق الإنتصار الأخير على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

سجل فخر الدين بن يوسف هدف الإسماعيلي الأول بعد إستغلال خطأ لصالح الدروايش من جهة اليمين، أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء وسيطر عليها شكري نجيب داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر كرة عرضية مهاجم منتخب تونس السابق برأسية قوية من على القائم الأول سكنت شباك مرمى الجونة.

وتعادل عمرو السعدواي بعد أن أرسل سيرجي أكا تمريرة عرضية من جهة اليمين مرت من الجميع حتى وصلت للاعب في الجهة المقابلة داخل منطقة الجزاء قبل أن يرواغ فخر الدين ين يوسف بمهارة عالية و يسددها على يسار حارس الإسماعيلي، قبل أن يضيف نور السيد الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء.

وتعادل فخر الدين بن يوسف لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء بعد متابعة جيدة عقب إرتطام الكرة في العارضة من نقطة الجزاء، قبل أن يضيف محمد صادق الهدف الثالث . ورفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 20 يحتل بهم المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 25 يحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع : مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط : عماد حمدي ، محمد حسن ، محمد صادق.

خط الهجوم : احمد مدبولي ، فخر الدين ، شكري نجيب.

خط الهجوم : شكري نجيب

تشكيل الجونة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: لؤي وائل - محمد نجيب - عمرو سعداوي - محمود الجزار.

خط الوسط: نور السيد - سيرجي اكي - الشبراوي - أحمد عامر.

خط الهجوم: عموري - كريم الطيب.

قائمة الإسماعيلي في مواجهة الجون في الدوري

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة كالتالي:

حراسمة المرمي: محمد صبحي- محمد فوزي- محمد مجدي.

خد الدفاع: محمد عمار- مروان صحراوي- أحمد كاستيلو- عبدالله جمعة- محمد هاشم- رضوان شريفي- مصطفى فارس- نادر رمضان.

خط الوسط: محمد حسن- عماد حمدي- محمود دونجا- أحمد مدبولي- عمر الوحش- محمد صادق- محمد الشامي- أحمد مصطفى.

خط الهجوم: آري بابل- فخر الدين بن يوسف- شكري نجيب- شيلونجو.