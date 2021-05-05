/630006/المصري-يستعيد-سلسلة-إنتصاراته-علي-أسوان-بثلاثية-بالدوري

حقق المصري البورسعيدي فوزا هاما على حساب أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفيين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز.

سجل عمر كمال عبدالواحد الهدف الأول للمصري بعد تمريرة طولية مميزة من وسط الملعب لصالح النسر البورسعيدي عن طريق أحمد رفعت، قبل أن تصل إلى عمر كمال داخل منطقة الجزاء الذي سكنها في الشباك.

وتعادل محمد جابر ميدو هدف التعادل أسوان بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق عمرو الحلواني، قابلها بالرأس في المرمي، قبل أ، يسجل أحمد جمعة هدف المصري الثاني. وتعادل محمد أسامة لفريق الجونة بعد تمريرة مميزة من سولمون منساه، قبل أن يعيد أوستين أموتو التقدم للمصري بالهدف الثالث. ورفع المصري رصيده للنقطة 32 في المركز 32 في جدول ترتيب الدوري الممتاز وتوقف رصيد أسوان عند النقطة 20 في المركز الخامس عشر. تشكيل المصري أمام أسوان وجاء تشكيل المصري لمواجهة اسوان كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: احمد شديد قناوي- أحمد شوشة - عمرو موسى - كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي - سعيدو سيمبوري - حسن علي - عمر كمال عبدالواحد - أحمد رفعت.

خط الهجوم: أحمد جمعة. دكة بدلاء المصري أمام أسوان ويجلس على مقاعد بدلاء المصري امام أسوان كلا من : عصام ثروت ، حجاج عويس، إسلام عطية، إسلام صلاح، محمد جريندو، ايزي ايمكا، محمد عنتر، مصطفى سلطان ، اوستين اموتو.

تشكيل فريق أسوان أمام المصري

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: في حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبدالعزيز موسى

وسط الملعب: عمرو الحلواني، محمد أسامة، ايمانويل ايجيبتور، أحمد الصغيري

الهجوم: سلمون منساه، أحمد بلية