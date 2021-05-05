/630007/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-23-زفاف-أحمد-العوضي-على-ياسمين-عبدالعزيز

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23، استهلت الأحداث بمؤامرة عابد تيمور الذي يجسده الفنان خالد الصاوي ضد الخديوي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي و غزل التي تجسدها ياسمين عبدالعزيز أثناء كتب كتابهم، ولكن تراجع في أخر لحظة وأمر رجاله أن تتوقف عن اطلاق النار عليهما وان يعودوا إليه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23 التي كانت بداية فرحة غزل التي عانت كثيرًا خلال أحداث المسلسل من زوجها وعائلتها.

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23

رفضت عائلة غزل ان يحضروا فرحها في بداية الامر بسبب تضرر مصالح كل فرد منهم بعد طلاقها من عابد الذي ترتبط اعمالهم به، إلا ان والدتها اقنعتهم ان يقفوا بجانب شقيقتهم وان عابد سيستغنى عنهم واحد تلو الاخر وسيبدأ بوقوعهم في الفخ.

اتصلت غزل بصديقتها نادين التي تجسدها الفنانة دنيا عبدالعزيز لتعزمها على فرحها وتلومها بسبب بعدها عنها وانها قطعت الاتصال بينها وبين غزل بدون سبب، فضلاً عن عدم مجيئها لكتب الكتاب، لتبرر لها نادين بحجج غير مقنعة وانها ذهبت بالفعل ولكن لم تتمكن من الوصول لمكان الفيلا مؤكدة لها انها ستكون اول الحاضرين في يوم زفافها.

وشهدت الحلقة حفل زفاف الخديوي على غزل في مكان شعبي بوجود عائلتها و رجال الخديوي، كما احيا حفل الزفاف المطرب عمر كمال ليخلق حالة من الفرحة والرقص بين المعازيم ، بينما على الجانب الاخر تنهار قدرية التي تجسدها دينا فؤاد بسبب زواج طليقها الخديوي لتقرر ان ترد له نفس ما جعلها تشعر به، وتزوجت رفعت الذهبي ليفاجأ الخديوي عند زيارته لأولاده بوجود رفعت معهم في المنزل لتخبره قدرية انها تزوجته وتنتهي أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23.