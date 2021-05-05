/630008/طلائع-الجيش-يتفوق-علي-المقاصة-بثنائية-نظيفة-بالدوري
إنتهت المواجهة التى جمعت طلائع الجيش ومصر المقاصة اليوم على ستاد عثمان أحمد بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ 20 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بتقدم الطلائع بهدفين دون رد.
أنهى نادى طلائع الجيش، الشوط الأول متقدما على مصر المقاصة بهدفين نظيفين ، و افتتح أحمد سمير، أهداف الشوط الأول للطلائع فى الدقيقة 12، وقام ناصر منسى، بإحراز هدف الجيش الثاني فى الدقيقة 20، لينهى الطلائع الشوط الاول بهدفين نظيفين .
ترتيب الفريقين في الدورى
يحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 5 وخسر 7 .
فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في نفس عدد المباريات وخسر في 9 لقاءات .
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