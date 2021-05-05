/630009/الاختيار-2-الحلقة-23-سقوط-مزرعة-الموت-واستهداف-أحمد-المنسي

مسلسل الاختيار 2 حلقة 23، استهلت الأحداث بإذاعة النشرة الأخبارية بعدد مستشهدي انفجار الكنيسة البطرسية والذي بلغ عددهم 25 شهيدًا فيما أصيب العشرات، فقررت الدولة فتح جميع مستشفيات الشرطة لهم حتى يخضعوا للعلاج والذي كانوا من ضمنهم عم عادل صديق والد يوسف الرفاعي -أحمد مكي- ولكنه نجا منه و تعرض لصدمة ما بعد الانفجار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23، التي شهدت، استشهاد العديد على أثر انفجار الكنيسة البرطسية وخبر حمل أسماء أبو اليزيد، فضلًا عن استهداف الإرهابيين للقائد أحمد المنسي.

لبيا تعاني بسبب التنظيمات الإرهابية

أذاعت النشرة الأخبارية معاناة دولة لبيا من عدم توافر الأمن وانتشار الفوضى بالإضافة إلى نقص المواد الأساسية بسبب التنظيمات الإرهابية التي تتحارب على النفوذ والسلطة وكان أبرزهم تنظيم الدولة الإسلامية.

قوات الأمن تنجح في القبض على مدبر اغتيال مفتي الجمهورية

نجحت قوات الأمن في القبض على التكفيري الذي حاول اغتيال مفتي الجمهورية أثناء استلقائه إحدى السيارات المحملة بالعبوات الناسفة والمتفجرات، وحقق مع ضابط الأمن الوطني يوسف الرفاعي، وسأله عن مكان مخازن المتفجرات فأنكر معرفته بها.

دبرت قوات الأمن بقيادة أحمد فايز -أحمد سعيد عبد الغني- ويوسف الرفاعي خطة مع من حاول اغتيال مفتي الجمهورية للقبض على أحد المتورطين معه، ونجحوا بالفعل في القبض عليه.

قوات الأمن على وشك الوصول إلى مقر مزرعة الموت

حقق معه زكريا يونس -كريم عبد العزيز- وسأله عن مكان الأرض التي يصنعون بها المتفجرات التابعة لأحد التنظيمات الإرهابية، فأخبره أنهم كانوا يحضرونه وهو مغمض العينين ولكنه يتذكر أحد الجزارين الذي جاء إليهم في هذه الأرض ليذبح خلال أيام العيد وكان مريض بالمرض المناعي البهاق ووقع بلسانه وذكر أن محل جزارته قريب من هذه الأرض.

تمكنت قوات الأمن من الوصول إلى هذا الجزار وأحضره الضابط هشام -علي الطيب- ليتحرى منه حول مكان الأرض الخاصة بإحدى التنظيمات الإرهابية.

قوات الأمن تتمكن من القضاء على مزرعة الموت

عُرضت مشاهد حية من "مزرعة الموت" الواقعة بنطاق قرية "الإمام الغزالي" التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتي احتجز بها الإرهابين أجهزة تصنيع المتفجرات ومئات الأسلحة والعبوات الناسفة والمتفجرات، والتي تمكنت قوات الأمن من ضبطها.

أسماء أبو اليزيد ترزق بطفل قريبًا

تلقى يوسف مكالمة هاتفية من زوجته عليا -أسماء أبو اليزيد- أخبرته فيها بأنها حامل، فتملك الفرح من قلبه ومن ثم ذهب إليه ودار بينهما حديث في إطار كوميدي حول ما يفعله المتزوجون بعد علمهما بأنهما سيرزقا بطفل، وبعدها أخبر عمه عادل ليتشارك معه الفرحة.

الشيخ حاتم ينوي على إعلان كرداسة كولاية إسلامية

أخبر حاتم أمير أحد التنظيمات الإرهابية صديقه بأنه سيتحرك هو ومن معه إلى الحدود المصرية حتى يجعل منطقة الوادي بحر من الدماء ومن ثم يعلن الولاية في كرداسة، ونصحه الأخير بالتحفظ على المعلومات التي لديه من وسائل اتصال ومواد غذائية حتى يبقوا على السمع والطاعة.

ملحمة البرث

انتتقلت الأحداث إلى محافظة سيناء مدينة الشيخ زويد، حيث يتمركز الضابط المنشق خيرت السبكي المعروف بأبو علي المهاجر والشيخ عبد الله وأبو عمر كما انضم إليهم أبو سعد الجنوبي -إسلام جمال- يخططون لعملية اغتيال أحمد المنسي الذي أطلقوا عليه لقب الطاووس، ليظهر المنسي -أمير كرارة- على الجانب الآخر وهو يقرأ القرآن وتنتهي الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار 2" بصورة واقعية لشهداء ملحمة البرث.