/630010/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-سيراميكا-كليوباترا-والمقاولون-العرب-بالدوري

إنتهت المباراة التى جمعت بين سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، على استاد السويس ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز ، بتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف مقابل هدف.

فتح فريق سيراميكا التسجيل في مرمى المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول للمباراة، وجاء الهدف عن طريق ميدو جابر في الدقيقة الـ 20 ، عقب تمريرة من محمد إبراهيم داخل منطقة جزاء المقاولون العرب لتسكن مرمى محمود أبو السعود.

نجح المقاولون في الرجوع للمباراة بهدف التعادل الذي أحرزه عمر سافيولا لا عب الفريق في الدقيقة الثانية والستوم من عمر المباراة .

موقف الفريقين في الدوري

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة .

ويأتى المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة .

تشكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون :

في حراسة المرمى : عامر عامر.

في خط الدفاع: رجب بكار ، خالد صبحى ، عبد الله محمود ، أحمد حسن.

في خط الوسط : ميدو جابر ، صالح جمعة ، محمد إبراهيم ، كوامي بونسو.

في خط الهجوم : أحمد ياسر ريان ، شادى حسين.

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا :

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع: باسم على، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامى.

في خط الوسط : محمد مجلى، عبد الله ياسين، محمد رزق، لويس إداورد.

في خط الهجوم: يوسف الجوهرى، كريم مصطفى.