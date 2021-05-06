بعد عرضها فى الاختيار 2 .. تفاصيل اعترافات المتهمين بحادث الكنيسة البطرسية

جدة - نرمين السيد - وعرضت مشاهد حية من واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، فى الحادث الذى وقع يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، ما أسفر عن 29 شهيدا فيما أصيب العشرات، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجراما.

وكشفت اعترافات عدد من المتهمين بالقضية، أن عددا من المتهمين كانوا من بين المشاركين فى الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، فضلا عن التحاق عدد منهم بتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين داخل الأراضى الليبية، وتلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل معسكرات للتنظيمين.

كما تضمنت اعترافات المتهمين إقرارهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى واعتناقهم الأفكار التكفيرية التى يقوم عليها التنظيم، وتشمل تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأعضاء الهيئات القضائية والنيابية وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، مشيرين إلى تلقيهم تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق هذه الأغراض الإرهابية.

وأضاف المتهمون أنهم تلقوا تدريبات متنوعة داخل معسكرات فى مناطق صحراوية، على كيفية استعمال الأسلحة النارية بأنواعها ورفع اللياقة البدنية، وكيفية تصنيع وتفجير العبوات المفرقعة والسترات الناسفة المعدة لتنفيذ العمليات الانتحارية، وآليات تأمين سبل الاتصال بينهم بالتواصل عبر برامج إلكترونية مؤمنة مثل تطبيق «تيليجرام» لتفادى الرصد الأمنى.

وكشف المتهمون أنهم كانوا يستهدفون الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالعملية الانتحارية، التى نفذها المتهم محمود شفيق محمد مصطفى، حيث قرروا أن يكون الاستهداف من خلال باب للكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية، إلى جانب أنه فى ختام دورات التدريب البدنية والعسكرية والفكرية التى كانت تستهدف ترسيخ معتقدات الجماعة لديهم، قاموا بأداء البيعة لأبوبكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش.

وأوضح المتهمون أنهم فى سبيل تمويل خليتهم الإرهابية، كانوا يقومون بالاستيلاء على سيارات مهربى البضائع والسجائر المارة بالقرب من طريق الواحات البحرية، كرها عن مستقليها، باستخدام الأسلحة النارية، فضلا عن التمويل المالى الذى كان يقدمه عناصر الخلية فى سبيل تنفيذ أغراضها.

وقال المتهمون إنه فى أعقاب مشاركتهم بتجمهر جماعة الإخوان برابعة العدوية، وقفوا على قناعة وجوب قتال الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة والعاملين بمؤسسات الدولة المصرية، بدعوى كفرهم لامتناعهم عن تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأشار المتهم وليد أبوالمجد عبدالله عبدالعزيز، فى معرض اعترافاته أمام النيابة، إلى أنه فى إطار العمليات العدائية التى ارتكبتها الجماعة والتى تستهدف المسيحيين ودور عبادتهم، شارك فى تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية تحقيقا لأغراض الجماعة من استباحة دماء المسيحيين واستحلال دور عبادتهم بالبلاد، لافتا إلى أنه تلقى تكليفا من المتهم عمرو سعد عباس بلقاء المكنيين "أبوعبدالله التونسى وأبونافلة السعودى"، والمتهم محمد يوسف أبوبكر، على مقربة من المعسكر المخصص لإعداد العناصر الإرهابية بسوهاج، وتسلما منهما جوالين تضمنا 5 بنادق آلية وذخائرها وسترتين ناسفتين تحويان مواد مفرقعة وبيمين كل واحدة منها فتيل ومفتاح كهربائى وباليسار مقبض للتفجير.

وأضاف المتهم أنه تم إخفاء تلك الأسلحة والمفرقعات فى مسكن أحد المتهمين، قبل أن يصدر المتهم عزت محمد حسن، التكليف باستهداف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وقتل مرتاديها بتفجيرها بسترة ناسفة يرتديها انتحارى، بعث به من شمال سيناء لمنطقة الزيتون بالقاهرة، مشيرا إلى أنه التقى الانتحارى محمود شفيق محمد مصطفى، المكلف بالتنفيذ عقب عودته إلى القاهرة قادما من سوهاج فى المقر المخصص لإيواء عناصر الخلية بمنطقة الزيتون.

وأوضح المتهم وليد أبوالمجد أن المتهم عمرو سعد عباس، تولى تجهيز الانتحارى محمود شفيق وإلباسه السترة الناسفة على سبيل التجربة للتأكد من جاهزيتها، ثم اتفق عدد من المتهمين على رصد الكاتدرائية المرقسية قبل يوم التنفيذ، حيث وقفوا على مداخلها وقوة تأمينها، وحددوا نقطة لاستهدافها متخذين من باب الكنيسة البطرسية - المجاور لمدخل الكاتدرائية- مدخلا للتفجير.

ولفت المتهم إلى أن المتهم عمرو عباس هو الذى حدد موعد تفجير الكنيسة، ووزع الأدوار على بقية المتهمين فى الخلية من المشاركين فى تنفيذ العملية الإرهابية، وأعد السترة المفرقعة وتيقن من تفعيل مصدر كهرباء مفتاح تفجيرها وجهز ملابس الانتحارى بحيث تتحكم يده اليمنى بمفتاح التفجير واليسرى بالصاعق الميكانيكى الاحتياطى، وأنه عقب تيقن المجموعة المنفذة من حدوث الانفجار على النحو المخطط له، توجه عدد منهم عائدين إلى معسكر الخلية بمزرعة المراشدة بمحافظة قنا.