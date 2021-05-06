الزراعة: إغلاق جميع الحدائق التابعة للوزارة التزاما بقرار مجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة فى القاهرة والمحافظات اعتبارا من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين.





يأتى ذلك التزاما بقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا. في سياق متصل، أصدر وزير الزراعة توجيهاته لقيادات الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا، مع التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقى الخدمة.

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