بعد عرضها بالاختيار 2.. محطات فى محاكمة المتهمين بتفجير الكنائس حتى الإعدام

جدة - نرمين السيد - وعرضت مشاهد حية من واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، فى الحادث الذى وقع يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، ما أسفر عن 29 شهيدا فيما أصيب العشرات، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجراما.

ونستعرض خلال هذا التقرير محطات محاكمة المتهمين بالقضية حتى الحكم النهائى.

- فى 23 أغسطس 2017 أحالت النيابة العسكرية بالإسكندرية، المتهمين فى القضية إلى المحكمة العسكرية، وذلك لتحديد جلسة لبدء إجراءات محاكمتهم.

- المحكمة العسكرية حددت جلسة 16 سبتمبر 2017، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

- فى 16 سبتمبر 2017 قررت المحكمة تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين لجلسة 23 سبتمبر 2017 لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

- فى 23 سبتمبر 2017 قررت المحكمة تأجيل نظر جلسات محاكمة المتهمين إلى جلسة 30 سبتمبر 2017 لاستكمال الشكل.

- فى جلسة 30 سبتمبر 2017 قررت تأجيل نظر جلسات محاكمة المتهمين إلى جلسة 14 أكتوبر 2017 لاستكمال الشكل القانونى.

- فى جلسة 14 أكتوبر 2017 أجلت المحكمة جلسات محاكمة المتهمين فى القضية إلى جلسة 4 نوفمبر 2017، للاطلاع وسماع طلبات دفاع المتهمين.

- فى جلسة 4 نوفمبر 2017 أجلت جلسات محاكمة المتهمين فى القضية إلى جلسة 13 نوفمبر 2017، لفض الأحراز واستكمال الشكل.

- فى جلسة 13 نوفمبر 2017 قررت المحكمة تأجيل فض أحراز المتهمين إلى جلسة 20 نوفمبر 2017.

- فى جلسة 20 نوفمبر 2017 قامت المحكمة بفض أحراز القضية.

- فى جلسة 9 ديسمبر 2017 استكملت المحكمة فض أحراز القضية وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة 25 ديسمبر لاستكمال فض الأحراز وعرض مقاطع الفيديو.

- فى جلسة 25 ديسمبر 2017، أجلت المحكمة القضية لجلسة 2 يناير 2018 لسماع أقوال الشهود.

- فى جلسة 2 يناير الماضى استمعت المحكمة لأقوال الشهود.

- فى جلسة 18 فبراير الماضى استمعت المحكمة للمرافعات وأجلتها لجلسة 25 فبراير الماضى لاستكمال المرافعات.

- فى جلسة 25 فبراير الماضى استكملت المحكمة المرافعات وأجلت استكمالها لجلسة 4 مارس.

- استكملت المحكمة المرافعات فى جلسة 4 مارس الماضى وأجلتها لجلسة 18 مارس الماضى.

- فى جلسة 18 مارس الماضى قررت المحكمة حجز القضية للحكم فى جلسة اليوم 10 أبريل.

- فى جلسة 11 أبريل أحالت المحكمة أوراق 36 تكفيريا من العناصر لمفتى الجمهورية.

- فى أكتوبر 2018 قضت المحكمة بإعدام 17 متهما، والسجن المؤبد 19 متهما آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

- مايو 2018، أسدلت محكمة الطعون العليا العسكرية، الستار على قضية تفجير الكنائس الثلاث، البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بالغربية، "القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، بتأييد أحكام الاعدام والمؤبد بحق المتهمين.