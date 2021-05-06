نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تكافل وكرامة 2021 وطريقة الحصول علي معاش وزارة التضامن الاجتماعي لشهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات وطريقة التسجيل في تكافل وكرامة بجمهورية مصر العربية من خلال الرقم القومي لشهر مايو 2021 ، لقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بداية التسجيل للدفعة الجديدة في معاش تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل ولقد أضافت الأيتام إلي المنظومة وأصحاب الأمراض المزمنة ، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم طريقة التسجيل في الدفعة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة وشروط الحصول عليها .

التسجيل في تكافل وكرامة

لقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الفئات التي يحق لها الحصول علي معاش تكافل وكرامة في جمهورية مصر العربية وذلك للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وذوي العاقة وكبار السن والمطلقات ولكن بعدة شروط يجب توافرها في المتقدمين وهي كالتالي :

يجب أن لا يكون المتقدم للحصول علي معاش تكافل وكرامة عامل بالحكومة المصرية أو بالقطاعات العامة أو الخاصة

يجب أن لا يزيد الأجر التأميني للمتقدم عن 400 جنيه

يجب أن لا يكون المتقدم للحصول علي معاش تكافل وكرامة من أصحاب الملكية الزراعية أو العقارات أو المحلات التجارية أو من أصحاب المشاريع الخاصة .

يجب علي المتقدم للحصول علي معاش تكافل وكرامة تحضير كافة الأوراق المطلوبة الصحيحة

التسجيل في تكافل وكرامة 2021

لقد أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أوراق يجب تقديمها من المتقدم عند تقديم الطلب للحصول علي معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي :

صورة البطاقة للمتقدم

صورة شهادة الميلاد للمتقدم

صورة البطاقة الشخصية للمتقدم

الوثائق التي أعلنتها الوزارة علي الموقع الرسمي الخاص بها

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي :