أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يشعلان السوشيال ميديا بحفل زفافهم الحقيقي..تفاصيل

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تصدرت صور الثنائي أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء زواجهما في أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23 التي كانت بمثابة النصر للجمهور بعدما مرت غزل الشخصية التي تجسدها ياسمين عبد العزيز بالعديد من الصعوبات في حياتها التي تنوعت بين العنف الأسري أو في حياتها الزوجية التي كانت أشبه بالجحيم.

دوت الخليج يرصد تعليقات الجمهور على مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23 التي تضمنت حفل زفاف الخديوي وغزل الذي أحياه المطرب الشعبي عمر كمال.

تعليقات الجمهور على مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23

أعرب الجمهور، عن سعادته التي غمرتهم أثناء متابعة أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23، وذلك بعد زواج لعوضي وياسمين عبد العزيز، لتتنوع التعليقات بين: "متعملهمش فرح في الحقيقة..انهاردة عملوا فرحهم في المسلسل".

وكالعادة لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار إليها بسبب فستان زفافها الذي صممه هاني البحيري لها في مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23، حيث كانت محط الأنظار في رمضان الماضي بحفل زفافها في مسلسل ونحب تاني لية الذي حاز على إعجاب الجمهور.

عمر كمال يعلق على مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 23

نشر المطرب الشعبي صورة مع الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز من كواليس المسلسل، وعقب عليها قائلًا: " معملوش فرح ف الحقيقة .. علمنالهم فرح في المسلسل”.

وتدور أحداث مسلسل اللي مالوش كبير حول فتاة تعرضت للعنف الآسري ليجبرها والدها على الزواج من رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات عديدة لتعيش معه أسوء أيام حياتها بسبب ما تعرضت له من ضرب وإهانة، إلا أن تلك الفترة كانت سبب في استمدادها القوة لتتعامل مع عائلتها وتضع حد لتلك العلاقة المهينة، ليكن القدر حليفها ويضع سيف الخديوي في طريقها ليكون طوق النجاه لها من زوجها القاسي إلا أنه يقع في غرامها.

الجدير بالذكر،أن المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز ، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، ايمان السيد، عايدة رياض، هبه الاتربي ، بسنت النبراوي، احمد سعيد عبد الغني، فضلًا عن باقة لامعة من نجوم الفن.