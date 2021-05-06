/630012/بدأت-تنتشر سلالة-كورونا-الهندية-تصل-دولة-أوروبية-جديدة

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

وأوضحت وزيرة الصحة الإسبانية أن الحالات تم رصدها في تفتيشين منفصلين اكتشفهما مسؤولو الصحة في الأيام الأخيرة.

وأضافت وزيرة الصحة الإسبانية أن طائرة تحمل إمدادات طبية من بينها الأكسجين وأجهزة تنفس متجهة إلى الهند المتضررة بشدة ستغادر إسبانيا الخميس، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وشهد الأسبوع الماضي مواففقة الحكومة على إرسال شحنة من سبعة أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة الهند في التغلب على موجة العدوى المرتفعة فيها.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية الهندية أعلنت أخر مارس الماضي اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد تحتوي على طفرتين ويعتقد أنها تمثل سبباً أساسياً لانتشار الإصابات بالمرض بشكل حاد في الهند.