/630013/قائمة-الزمالك-أمام-سموحه-عودة-قائد-الفريق-محمد-عبد-الشافي

يلتقي الزمالك اليوم الخميس مع سموحه في التاسعة والنصف مساء، ويشهد علي اللقاء بين الفريقين استاد القاهرة الدولي، في لقاء يجمع الفريقين في الدور العشرون من الدوري المصري الممتاز.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق القلعة البيضاء عن قائمة الفريق أمام سموحه في لقاء بالدوري والتي جاءت كالتالي: قائمة الزمالك أمام سموحه: في حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش". في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني. في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي. في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.

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