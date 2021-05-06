علي نصير رئيس القسم الرياضي بـ دوت الخليج: بعض لاعبي الأهلي والزمالك الحاليين لا يصلحوا لدوري الدرجة الثانية

/630014/علي-نصير-رئيس-القسم-الرياضي-بـ-تحيا-مصر-بعض-لاعبي-الأهلي-والزمالك-الحاليين-لا-يصلحوا-لدوري-الدرجة-الثانية

أكد الكاتب الصحفي على نصير، رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج، أن لاعبي الأهلي و الزمالك لا يصلحون للعب في دوري الدرجة الثانية، مشددا أن تقنية الفار في الكرة المصرية لم تحقق النجاح المطلوب منها حتى الأن، ذلك خلال لقائه في قناة النيل للرياضة ببرنامج حصاد الرياضة.

وقال الكاتب الصحفي على نصير : "لاعبو الأهلي و الزمالك الحاليين لا يصلحوا للعب داخل القلعة الحمراء والبيضاء ، بل لا يصلحوا للعب في دوري الدرجة الثانية لذلك لابد من تواجد شعور لدى اللاعبين أنهم بحاجة لإثبات أنفسهم".

وأضاف على نصير: " لابد من توحيد الأمور داخل الرياضة المصرية ، الذي يتم تطبيقه مع الأهلي يجب تطبيقه مع الزمالك و بيراميدز".

رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج يكشف عن حل مشكلات الرياضة المصرية

وتابع رئيس قسم الرياضة بموقع دوت الخليج : " الوسط الرياضي في مصر أصبح أشبه بالخناقة ، الأقوى هو من يحسم الأمور، والإدارة الرياضية فاشلة بإقتدار ، ولابد من وجود رابطة محترفين للدوري المصري".

وأستكمل على نصير : " لا يوجد لدينا فار في الدوري المصري !! ، هل من المفترض أن يتواجد لديك فار ولن تستطع الحكم على لقطة هل هي صحيحة أم خطأ ، تقنية الفيديو في مصر تسير على أمزجة البعض ، هناك بعض المشكلات التي يجب على اتحاد الكرة أن يراجعها على الرغم من خوض الحكام دورات تدريبية في كيفية التعامل مع التقنية الجديدة ".

على نصير : ندفع ثمن أخطاء الموسم الماضي

وواصل نصير: " نحن ندفع ثمن عدم نهاية الدوري المصري العام الماضي في موعده، اتحاد الكرة يضع نفسه أمام مشكلة ، وأبرزها واقعة إختيار طاقم تحكيم مصري لمباراة الأهلي و الزمالك، ومباراة القادمة فيصليه في تحديد الدوري لذلك هي مباراة مختلفة، وعلى الجبلاية أن تخمد النيران الموجودة بين جمهور القطبين ".

واختتم رئيس قسم الرياضة بموقع دوت الخليج: " مباراة المصري اليوم في الدوري الممتاز تذاع بكاميرا موبايل ومن زاوية واحدة طوال الشوط الأول من اللقاء ، هل هذا يساعد الحكام في إتخاذ قرار صحيح في حالة اللجوء لتقنية الفيديو".