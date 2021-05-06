/630015/سموحة-يدخل-لقاء-الزمالك-بقائمة-نارية-بالدوري-تفاصيل

يدخل فريق سموحه لقاء الغد أمام الزمالك، في لقاء الدور العشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، والتي يشهد عليها استاد القاهرة الدولي، والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم.

وجاء أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحه بقائمة فريقة أمام الزمالك اليوم والتي تضم كلا من: قائمة سموحه أمام الزمالك في حراسة المرمي: الهاني سليمان – محمد أشرف. في خط الدفاع: رجب نبيل – محمود البدري – محمود معاذ – محمود عزت – أطهر الطاهر. في خط الوسط: محمد كناريا – محمد محسن ليلة – محمود حليمو – مصطفي فتحي – شريف رضا – عبد الكبير الوادي – محمد رزق – رفيق كابو – أحمد عبدالقادر – محمد نادي. في خط الهجوم: علي زكي – ديريك نسيبامبي – عرفة السيد.

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