رئيس رياضة دوت الخليج يكشف عن قائد الجبلاية القادم.. ويؤكد: «معندناس VAR»

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كشف على نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج عن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم القادم، ويضع الحل المثالي للإرتقاء بالكورة في مصر، وذلك خلال لقاء تلفزيوني على قناة النيل الرياضية " نايل سبورت " ببرنامج حصاد الرياضة.

وقال رئيس قسم الرياضة بموقع دوت الخليج : رئيس اتحاد الكرة القادم هو هاني أبو ريدة، ومجلسه سيكون نفس الأعضاء في المجالس السابقة أيضا ".

وتسأل على نصير: " لماذا لا يوجد منظومة مهتمة فقط بإدارة الكرة في مصر ، لكن لا يجب أن يكون شخص واحد فقط هو من يدير الكرة المصرية ، وغيابات اللاعبين الأولمبين عن أنديتهم خلال أولمبياد طوكيو غير مؤثرة ، اللاعبين المنضمين للنادي الأهلي يستطيع المارد الأحمر تعويضهم، واللاعبين المنضمين من الزمالك يتسطيع الفارس الابيض تعويضهم بكل سهولة ".

رئيس رياضة دوت الخليج : هاني أبو ريده رئيس الاتحاد القادم

وعلق نصير على موقف محمد صلاح قائلا : " محمد صلاح يغيب عن صفوف ليفربول حوالي 14 مباراة في الموسم المقبل ، وبالتأكييد لا يتسطيع أي نادي الموافقة عن هذا ومن حق جناح ليفربول أن يرفض الإنضمام لصفوف الفراعنة بسبب الإلتزام مع فريقه الإنجليزي".

ووضح الناقد الرياضي على نصير : " لا يوجد لدينا فار في الدوري المصري !! ، هل من المفترض أن يتواجد لديك فار ولن تستطع الحكم على لقطة هل هي صحيحة أم خطأ ، تقنية الفيديو في مصر تسير على أمزجة البعض ، هناك بعض المشكلات التي يجب على اتحاد الكرة أن يراجعها على الرغم من خوض الحكام دورات تدريبية في كيفية التعامل مع التقنية الجديدة ".

وزاد رئيس قسم الرياضة بموقع دوت الخليج: " مباراة المصري اليوم في الدوري الممتاز تذاع بكاميرا موبايل ومن زاوية واحدة طوال الشوط الأول من اللقاء ، هل هذا يساعد الحكام في إتخاذ قرار صحيح في حالة اللجوء لتقنية الفيديو".

وأختتم على نصير : " لكي يجب تحقيق منظومة كروية منتظمة لابد من ثلاثة أمور أولهم: لا يوجد عدل ومساواة في الدوري الممتاز ، اتحاد الكرة تميل لأندية دون الأخرى ، ثانيا إبعاد المصالح الشخصية عن الكرة المصرية، ثالثا وضع قوانين صارمة ولوائح تطبق على كافة الأندية".