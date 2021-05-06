/630017/منع-صلاة-العيد-بالساحات-والملاعب-أحدهم 3-تكليفات-من-وزارة-الشباب-والرياضة
أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، مجموعة من التكليفات لوكلاء الوزارة فى المحافظات فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتضمنت التكليفات التأكد من غلق كافة المنشأت الرياضية والشبابية اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً، و التأكيد على كافة مجالس الإدارات بالهيئات الرياضية والشبابية، بإتخاذ واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى نصت عليها وزارة الصحة والسكان وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية وكذا إجراءات التباعد الاجتماعى.
وتضمنت القرارات عدم السماح بوجود تجمعات للأعضاء والرواد داخل كافة الهيئات الرياضية والشبابية، وعدم انعقاد أى جمعيات عمومية لكافة الهيئات الرياضية والشبابية خلال الفترة المقبلة وتمديد ذلك الحظر حتى 30 يونيو.
وشملت أيضاً التأكيد على عدم السماح بإقامة صلاة العيد بداخل منشآت الوزارة وساحات المساجد المتوفرة بها أو بأى ساحات أو ملاعب مفتوحة والالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص صلاة العيد بالمساجد .
ونصت القرارات على التزام كافة الهيئات الرياضية والشبابية بكافة القرارات التى تسفر عن الاجتماعات الدورية للجنة العليا لإدارة فيروس كورونا ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء.
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