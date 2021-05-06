/630019/مسلسل-ضل-راجل-الحلقة-24-رنا-رئيس-تفقد-ابنتها-بعد-استبدالها

مسلسل ضل راجل حلقة 24، شهدت أحداث مثيرة بدايًة من تشيع جنازة هدى -نيرمين الفقي- والتي ظهر فيها جلال -ياسر جلال- زوجها حاملًا نعشها باكيًا ومتذكرًا لماضيه معها، ومن ثم شيعوا جثمانها إلى مثواه الأخير داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 24، التي شهدت تشيع جثمان نيرمين الفقي إلى مثواه الأخير والذي أدى إلى تخييم حالة من الحزن على أبطال المسلسل، فضلًا عن انتقال أسرة ياسر جلال إلى منزل نور اللبنانية.

والد نيرمين الفقي ينهار بعد وفاتها

أقام جلال عزاء زوجتة وجاء لينعيه زملاءه بالمدرسة، وأثناء أخذه عزاءها عاد سلطان والدها وتفاجئ بالصوان مقام أمام المنزل فأخذ يسألهم عن هوية المتوفي وسقط منهارًا بعد علمه بأنها ابنته هدى.

أسرة ياسر جلال تقييم في منزل نور اللبنانية

رفضت شهد -رنا رئيس- إرضاع ابنتها هدى مرددة "أنا عايزة أمي" ودخلت في صدمة نفسية فحاولت الطبيبة ملك -نور اللبنانية- تهدأتها، وعلى الجانب الآخر امتنعت إنعام سالوسة عن البقاء في البيت بعد وفاة ابنتها، فطلبت ملك من جلال أن تأخذها هي وشهد وابنتها إلى بيتها حتى ترعاهما من تغير على جرح شهد وتوفير اللبن الصناعي لابنتها وإبعادهما عن جو البيت السئ، فوافق الأخيى وأخبرها أنها أصبحت تعتبر من أهل البيت.

حياة ابنة رنا رئيس في خطر

أقامت أسرة جلال بمنزل الطبيبة ملك، وأثناء فحصهما لهدى وجدوا لديها عيب خلقي حيث التصق اثنان من أصابع رجليها في بعضهما، وفي صباح اليوم التالي اكتشف شهد وجدتها أن ابنتها جهها أزرق وتعاني من ضيق في التنفس فهرولوا بها إلى المشفى، وأخبرتهم الطبيبة أن الأكسين كان نسبته قليلة بسبب ولادتها مبكرًا وستضطر إلى البقاء في الحضانة حتى تستقر حالتها.

محمد عادل يحتفظ بعقد زواج محمد يسري من رنا رئيس

تقابل يوسف -محمود عبد المغني مع ملك وتحدثا حول إثبات نسب ابنة شهد إلى سليم -محمد يسري- وما سيحدث إذا رفض الأخير إجراء تحليل "DNA"، فأخبرها يوسف أن حينها المحكمة ستحكم لصالحها بأن سليم والد الطفلة، ومن ناحية الأخرى عندما اتجهت لتحضر لها عقود خاصة بالعمل وجدت في خزانته عقد سليم وشهد.

رنا رئيس تفقد ابنتها

بعد مرور عدة أيام عادت شهد ووالدها جلال إلى المشفى للإطمئنان على حالة طفلتها هدى، وعندما دخلا إلى الحضانة أخبرهما الطبيب بحضور الطبيبة ملك، أن هدى حالتها مستقرة ويستطيعا أخذها معهم إلى البيت، ففرحت شهد وعندما استلمتها اكتشفت أنها ليست ابنتها عندما نظرت إلى أصابع رجلها ووجدتهم غير ملتصقين، لتنتهي أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 23.