/630020/إنجي-علاء-تخطف-الأضواء-من-يوسف-الشريف-بمسلسل-كوفيد-25

لايزال مسلسل كوفيد 25 محط أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب الحورا الشيق الذي أثنى عليه الجمهور، لافتين إلى دور انجي علاء الذي حطم جميع التوقعات التي كانت تتردد بين الجمهور فور إطلاق فكرة المسلسل في بداية الأمر.

دوت الخليجيرصد تعليقات الجمهور التي أشادت بدور إنجي علاء في مسلسل كوفيد 25، والحوار الشيق الذي لمس عقلهم وقلوبهم معًا في آن واحد.

انجي علاء تبدع من خلال مسلسل كوفيد 25

كتب أحد المغردون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كوفيد 25 عمل درامى ممتاز وبه واقعية فى الأداء ..وعمل تشاهده الأسرة بدون خجل أو حياء انجى علاء ظاهرة درامية جديد ومستقبل واعد وناجح جدا للدراما المصرية ما شاء الله .أداء وحلاوة وروعة .عمل رائع .يوسف الشريف أيتن ادوار ..كل النجووم شابوووه .كوفيد 25 ..نمبر وان”.

كما أشاد أحد الرواد بمشهد يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8 حينما فقد نجله علي بسبب كوفيد 19، معقبًا: “يوسف الشريف في المشهد دا أوسكار أنا وصلي الإحساس دا جامد يمكن لأني عشت نفس الموقف لما أختي ماتت من ٦ سنوات كنت في المستشفي نفس الشعور ونفس الإحساس.. إنجي علاء مبدعه تستحق التقدير..يوسف الشريف دا حاجه تانيه حرفيا انا دمعت من الإحساس بالمشهد”.

تعليقات الجمهور بعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8

كتب آخر: “من اول ما يوسف عمل اسم مؤقت اعماله وتوالت نجاحته بأسلوب السهل الممتنع كنت واثق اني في حد ف ضهره ووراه مأكد علي نجاحه ده هوه أكده انا افتكر تصريح ان لبسه في العمل الدرامي تسريحه شعره تفاصيل دقنه كل حاجه انتي السبب فيها الشابوه ان كان ليوسف الشريف فا ليكي مليون شابوه”.

ووجه آخر رسالة خاصة إلى إنجي علاء، قائلًا: “أنا بشكرك إنك بتقدميلنا مسلسل عظمة زي كده وخصوصا عظمة الحوارات ذات نفسها والكلام الي بيتقال كده إيه منطقي وعقلاني وعميق التفكير ف حقيقي أنتي عظيمة”.