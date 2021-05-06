أسامة نبية «علينا الفوز علي سموحة»

كشف أسامة نبية المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أهمية فوز القلعة البيضاء، امام سموحة في لقاء اليوم، في الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق في التاسعة والنصف علي أون تايم سبورت.

وأكد نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الفريق سيلعب جميع المباريات خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز فقط والحصول على الثلاث نقاط، لمواصلة الحفاظ علي صدارة الدوري الممتاز.

وأضاف أسامة نبية: "الفوز في مباراة سموحة سوف يكون بمثابة المفتاح للمنافسة على بطولة الدوري، لذلك الجهاز الفني واللاعبون في حالة تركيز كبيرة من أجل الفوز باللقاء".

وأختتم نبيه: "المنافسة طويلة ومشوار الدوري مازال طويلا، لذلك نركز في كل مباراة على حدة، ونسعى لحسم كل مواجهة نخوضها لصالحنا".

قائمة الزمالك أمام سموحه:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة، حقق من خلالها 12 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 5 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتي في هذا الموسم، سجل من خلالها 32 هدف ، في حين تلقت شباكة 12 هدف في هذا الموسم.

يحتل سموحةالمركز السادس الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 18 مباراة، حقق من خلالها 5 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 13 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مباراة واحده في هذا الموسم، سجل من خلالها 28 هدف ، في حين تلقت شباكة 20 هدف في هذا الموسم.