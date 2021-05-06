/630023/تعليق-ناري-من-رضوى-الشربيني-على-مسلسل-اللي-مالوش-كبير

أبدت الإعلامية رضوى الشربيني، إعجابها بمسلسل اللي مالوش كبير، حيث علقت على اختيار غزل للرجل البلطجي كزوج لها وتفضيله عن عابد تيمور الرجل الثري صاحب النفوذ.

دوت الخليج يرصد تعليق رضوى الشربيني، بعدما لاقى المسلسل إعجاب الجمهور لتكون حلقة اليوم من أفضل حلقات المسلسل على الإطلاق حتى الآن.

تعليق رضوى الشربيني

نشرت رضوى الشربيني صورة من المشهد الذي عانقت فيه غزل الخديوي الذي سعى لإثبات براءتها، وعقبت عليه قائلة: " اللي عايز يعرف الست عايزة أيه من الراجل يتفرج على المسلسل ده... غزل سابت راجل صاحب نفوذ وسلطة ومال وحبت قطاع طرق وبلطجي؟!.. آه بلطجى بس البلطجي ده حسسها بالأمان، ووقف جنبها أيا كان الموقف ومازهقش... شلها وأستحملها وحبها وعطف عليها... والأهم من كل ده أنه حسسها أنها ست بجد".

وتابعت: "وده طبعا مش معناه أنه الست تحب بلطجى... لو عايزها تبقى ست بجد... خليك انت كمان راجل بجد".

مسلسل اللي مالوش كبير

حاز مسلسل اللي مالوش كبير على إعجاب الجمهور منذ عرض حلقاته الأولى، حيث سيطرت حالة من الفضول والإثارة على المتابعين لمعرفة نهاية قصة غزل وعابد تيمور المأسوية، وبعدها القصة الجديدة والحب الذي ظهر لها بعد معاناه مريرة.

مسلسل اللي ملوش كبير من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وإيمان السيد ودنيا عبد العزيز ودينا فؤاد وعايدة رياض وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ووعرض حصريًا عبر قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً.