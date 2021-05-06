صور - عروض تنافسية وتذاكر مجانية .. مصر للطيران تحتفل بعيدها الـ 89

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة القابضة لـ "مصر للطيران" أنها ستحتفل مع عملائها كعادتها السنوية بمناسبة مرور 89 عامًا على إنشاء الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية فى السابع من مايو عام 1932، الشركة الرائدة فى مجال الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا والسابعة على مستوى العالم فى الانضمام إلى الاتحاد الدولى للنقل الجوى "IATA"، من خلال منح العملاء عددًا من العروض التنافسية والتذاكر المجانية وغيرها من مظاهر الاحتفال بعيد مصر للطيران الـ 89.





وقال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، أن هناك تخفيضا بنسبة 50% على السفر من جمهورية مصر العربية إلى جميع خطوط شبكة مصر للطيران الدولية، وذلك عند شراء التذاكر أيام 6 و7 و8 مايو الحالى، على أن يكون السفر حتى 1 يوليو للذهاب والعودة حتى 31 أكتوبر 2021.

وأكد أنه ذلك بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح العملاء المسافرين يوم 7 مايو تخفيضات تصل إلى 50 % على العديد من منتجات الأسواق الحرة بمطار القاهرة وغيرها من المفاجآت التى سيتم الإعلان عنها لهم على رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة يوم 7 مايو.

عيد مصر للطيران 89

وأوضح أنه سيتم إطلاق عدد من الأنشطة بالمطارات التى تطير منها مصر للطيران حول العالم أيام 6 و7 مايو وذلك من خلال منح تذاكر وخدمات سفر مجانية لعملائها المسافرين خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن الملك فؤاد الأول أصدر مرسوما ملكيا بإنشاء شركة مساهمة مصرية تدعى مصر للطيران فى السابع من مايو عام 1933 وبدأت نشاطها بالتدريب والنزهات الجوية تحت إسم الخطوط الهوائية المصرية MISR Airwork.