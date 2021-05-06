جدة - نرمين السيد - وصل رجل الأعمال أشرف السعد، مساء أمس الأربعاء، إلى صالة الوصول بمطار القاهرة الدولى، بعد وصوله على متن طائرة مصر للطيران القادمة من لندن، بعد غياب أكثر من 25 عامًا عن مصر.





وتم إنهاء إجراءات الوصول عبر صالة 3 بمطار القاهرة بعد التحقيق معه لمدة 4 ساعات، ويجرى حاليا، استكمال إجراءات الخروج. وكان أشرف السعد قد غادر مصر عام 1995 فى رحلة علاجية، لكنه أقام فى لندن طيلة هذه المدة، حتى قرر مؤخرا العودة إلأى البلاد، حينما كتب تغريدة على تويتر: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدى مصر، وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحى فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. اللحظات الأولى لـ وصول أشرف السعد إلى مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.