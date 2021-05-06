الاختيار 2 .. تفاصيل العثور على ألغام بـ مزرعة الموت فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - تناولت الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار 2"، استراتيجية النقطة الميتة التى كانت تنتهجها التنظيمات الإرهابية، وهى نقطة تسلم واستلام لا يتم فيها الالتقاء المباشر بين العناصر وبعضها.





وعرضت الحلقة مشاهد حقيقة من مزرعة الموت بالبحيرة، التى تم ضبطها فى أبريل 2017، حيث تم ضبط 13 من عناصر الجناح المسلح لجماعةا لإخوان، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المتفجرات والألغام مخبأة تحت الأرض فى مزرعة بمحافظة البحيرة، كانت تستهدف منشآت وكنائس خلال الفترة الماضية متورط فيها عناصر إخوانية.

ونستعرض خلال التقرير التالى تفاصيل مداهمة الأجهزة الأمنية للمزرعة:

فى أبريل 2017 أعلنت وزارة الداخلية تحديدها مزرعتين بنطاق محافظتى "البحيرة والإسكندرية" يمتلكهما القياديان الإرهابيان شكرى نصر محمد البر ورجب عبده عبده مغربى، مسؤولا تنظيم الإخوان بمحافظة كفر الشيخ، ويستخدمانها كمأوى للعناصر الإرهابية ومخزن للأسلحة والمتفجرات.

وبناء على المعلومات الأمنية، داهمت "الداخلية" "مزرعة الموت" الواقعة بنطاق قرية "الإمام الغزالى" التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتى اتخذتها العناصر الإرهابية وكرًا للإيواء والتدريب على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة لاستخدامها فى العمليات الإرهابية، من خلال طائرات "الدرون".

اكتشف الأمن أن المزرعة بها عدد من المخابئ السرية تحت الأرض تستخدم كَوَكر لتصنيع المتفجرات وتخزين الذخائر بمختلف أنواعها لحين تسليمها للعناصر المنفذة للعمليات الإرهابية بمحافظات الجمهورية.

ونظرًا لمساحة المزرعة الشاسعة، والتى تصل لـ 30 فدانًا، طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية مواصلة البحث عن مخازن الأسلحة فى جميع أرجائها للبحث عن مضبوطات جديدة، بعدما تبين أن هناك سردابًا يمر أسفل الأرض يستغل كمعمل لتصنيع المواد المتفجرة.

بعد توجيه القوات الأمنية ورجال الحماية المدنية وفرق المفرقعات لتفتيش المزرعتين، ضبطت عدد من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار المستخدمة فى العبوات المتفجرة، إلى جانب كميات هائلة من بودرة وعجينة RDX ووعاء حديدى كبير الحجم يستخدم فى تكثيف الحمض الخاص بالمادة المتفجرة، وعثر أيضا على أعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش وبنادق FN والجرينوف المتعدد والطبنجات 9 مم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية ألغامًا أرضية مضادة للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية وقنابل F1 يدوية وكميات كبيرة من القطع الحديدية صغيرة الحجم ورلمان البلى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة، وكميات كبيرة من بوادئ الانفجار معدة للاستخدام وتحت التجهيز ودوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد وكميات كبيرة تزن نصف طن من مادة نترات الصوديوم، وكمية من مادة TATBشديدة الانفجار، بالإضافة لـ 12 مفجرًا حربيًا يستخدم فى إعداد الأحزمة الناسفة.

وعثرت القوات على عدد كبير من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام جاهزة للتفجير ونظارة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى "محمل عليه بعض الأهداف المزمع استهدافها".